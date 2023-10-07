مسابقة فنية عن حرب أكتوبر بمركز شباب الجزازرة بالمراغة

نفذ مركز شباب الجزازرة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج نشاطًا فنيًا متمثلًا في مسابقة رسم عن حرب أكتوبر المجيدة وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمقر مكتبة المركز ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة.

شارك في المسابقة الفنية طلائع مركز شباب الجزازرة بالرسم على اللوحات الورقية باستخدام الألوان الخشبية والمائية وتضمنت الرسومات التي رسمها طلائع المركز رسومات للجندي المصري ورسومات للدبابات والطائرات الحربية ورسموا لوحات للعلم المصري وهو يرفرف على أرض سيناء الحبيبة.



وتهدف المسابقة الفنية لتعلم الطلائع الولاء والانتماء للوطن ويفتخرون بما حققه جنودنا البواسل الذين سجلوا بأرواحهم أكبر ملحمة تاريخية في الدفاع عن وطنهم.

وفي نهاية المسابقة عمت أجواء جميلة تصحبها الفخر والعزيمة لاستكمال مسيرة التقدم والنجاح وتم توزيع الهدايا على الطلائع الفائزين في المسابقة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، على أن تنفيذ مثل هذه المسابقة يأتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والمسابقات الترفيهية خلال شهر أكتوبر الجاري متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار.