السبت 07 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الهجرة تحتفل مع أبناء المصريين بالخارج باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

السفيرة سها الجندي
السفيرة سها الجندي

احتفلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أبناء المصريين بالخارج، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج.

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وزارة الهجرة تحتفي مع أبناء المصريين بالخارج باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

وقد دعت السفيرة سها جندي أبناء المصريين بالخارج بالاحتفال بشكل مختلف هذا العام بذكرى انتصار أكتوبر، بتسجيل فيديو لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف الدقيقة لأغنية وطنية احتفالا بهذه المناسبة العظيمة وبأبطال قواتنا المسلحة، مما لاقى قبولًا كبيرًا لدى أبنائنا بالخارج، واستجابة سريعة منهم للمشاركة في هذه الاحتفالات.

وأكدت السفيرة سها جندي أن أبناء مصر بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم ويحرصون على تربية أبنائهم على حبه، ويصرون على التحدث معهم باللغة العربية، وهذا من نستهدفه من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وخصوصا بالمرحلة الثانية التي يتم التركيز فيها على تاريخنا العريق وهويتنا وثقافتنا.

وأضافت الوزيرة أن تاريخ مصر مليء وثري بالأحداث الجلل، ومنها انتصارات أكتوبر المجيدة والتي استردينا بها أغلى قطعة على أرض مصر سيناء الحبيبة أرض الفيروز، معربة عن سعادتها بمشاركات أبنائنا بالخارج احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر الغالية على قلوبنا جميعا، حيث تم إعداد فيديو لكل المشاركات لنحتفل سويا بهذه المناسبة السعيدة.

لمشاهدة مشاركات أبنائنا بالخارج احتفالا بالوطن ونصر اكتوبر العظيم، عبر هذا الرابط:

https://fb.watch/nwdwv5-M8c/?mibextid=qC1gEa


 

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