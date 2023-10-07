مأساة بالعبور.. فسخوا خطوبته بابنتهم فأشعل النيران بهم وهم نائمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بحي الشباب دائرة قسم شرطة أول العبور، والذي أسفر عن وفاة زوجة مالك الشقة ونجلها، إثر إصابة الأولي بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 85%، والثاني بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وكذا إصابة مالك الشقة بحروق باليدين والوجه، ونجلة مالك الشقة بكسر بالقدم، وتلف محتويات الشقة.



وأوضحت التحريات، أن الحريق نشب عمدا وذلك بناءا علي ما كشفه المعمل الجنائي إثر وجود مواد معجلة للاشتعال، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد س ا"، 36 سنة، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، خطيب المصابة الأخيرة سابقا، وذلك بسبب قيام أسرة المجني عليها بفسخ الخطبة من المتهم بناءا علي رغبتها، ونشب خلاف بينهم بسبب رفض أهليتها رد المتعلقات التي قام المتهم بإهدائها لنجلتهم خلال فترة الخطوبة.

وتابعت التحريات، أن المتهم قرر الانتقام من أسرة خطيبته، وذلك بإشعال النيران بعفش الزوجية الخاص بخطيبته والموجود بصالة الشقة، فقام بملئ جركن بنزين من أحد محطات الوقود وتوجه ليلا للعقار. وظل منتظرا أعلي سطح العقار إلي ساعة متأخرة من الليل وقام بسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة، وأضرم النيران وفر هاربا.



وكانت قد شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين، في حريق شب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها، وسؤال مالك الشقة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود مصابين.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وتم إخماد النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن مصرع شخصين وكذا إصابة 2 أخرين، وتم نقلهم لمستشفى السلام، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.