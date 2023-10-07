"كفر الشيخ" في المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

فى تصنيف التايمز البريطاني THE World University Rankings 2024

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم السبت ، ظهور الجامعة فى المركز 1000-800 فى تصنيف التايمز البريطاني THE World University Rankings 2024 والذي يصدر سنويا، وبذلك حافظت جامعة كفر الشيخ على المستوي الثاني بين الجامعات المصرية 29 المدرجة فى هذا التنصيف، وهو ما يعد إنجازاً لإدارة وأسرة الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الجامعة حلت فى المركز 410 فى مجال البحث العلمي على مستوي العالم Ranked 410 (Research Quality ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن مثل سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المبتكرة، بالاضافة الى التعاون مع الباحثيين من دول العالم المختلفة وجودة الأبحاث المشتركة ما أعطي الفرصة للنشر فى مجلات عالية التأثير والتى أدت الى زيادة معدل إنتاجية الأبحاث وتسجيل عدد كبير من الاستشهادات.