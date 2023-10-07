أسعار العملات العربية اليوم السبت مقابل الجنيه بـ ماكينات الـATM

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع إجازتي انتصارات حرب أكتوبر، عقب تذبذب بمستوى الصرف خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

تراجع الدينار الكويتي بالنسبة للشراء والبيع ما بين 1 إلى 5 قروش، خلال أسبوع، أما بالنسبة للدرهم الإماراتي والريال السعودي، لم يشهدا أي تغييرات تُذكر خلال الأسبوع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال بداية تعاملات اليوم السبت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم السبت:

عملات عربية

سعر الدينار الكويتي:

بنك مصر:

ثبت سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم، وفقًا لبنك مصر، إذْ سجل سعر الشراء 99.5017 جنيه، وسعر البيع 99.7736 جنيه.

البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه المصري بنحو 98.8269 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 99.7736 جنيه، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

الريال السعودي:

بنك مصر:

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إذْ ثبت سعر الشراء ليسجل 8.1952 جنيه، كما بلغ سعر البيع 8.2254 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

البنك الأهلي المصري:

ثبت سعر الريال السعودي المصري في البنك الأهلي اليوم، إذْ حقق سعر الشراء 8.1951 جنيه ، كما استقر سعر البيع عند 8.2254 جنيه.

الدرهم الإماراتي:

بنك مصر:

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 8.3840 جنيه، كما ثبت سعر البيع عند 8.3994 جنيه.

البنك الأهلي المصري:

حافظ سعر الدرهم الإماراتي على مستوى صرفه أمام الجنيه المصري، إذْ ثبت سعر الشراء عند 8.3845 جنيه، كما سجل سعر البيع استقرارًا عند 8.3994 جنيه.