النائب علي مهران: توجيهات السيسي بمد العمل بـ 100 يوم صحة تأكيدًا على نجاح المبادرة

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد العمل بمبادرة 100 يوم صحة، تأكيد على النجاح الكبير للمبادرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، وإنسانية الرئيس السيسي.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة تشكل بادرة إيجابية في مسار توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين البسطاء وتخفيف العبء عنهم بإتاحة الخدمات العلاجية لكافة المواطنين.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، على أن الرئيس السيسي يعمل على توفير كافة الخدمات الصحية للشعب المصري بمختلف فئاته العمرية من خلال الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في جميع المحافظات التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن 100 يوم صحة تعد نتاجا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للتوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة



وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة تعمل على تخفيف قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى من خلال تقليل وقت الانتظار لإجراء العمليات على نفقة الدولة أو العلاج المجاني.



يشار إلى أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بمد حملة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خلال الـ100 يوم الماضية 36 مليونا و895 ألفا و432 خدمة، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بالحملة يرجع إلى تأثيرها الإيجابي في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.