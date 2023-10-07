إسرائيل تتعرض لقصف بعشرات الصواريخ من قطاع غزة (شاهد)

تعرضت "إسرائيل"، لقصف بعشرات الصواريخ عليها من قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة وفي منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم السبت، للتحذير من هجمات بالصواريخ.

وأمكن سماع دوي انفجارات في المدن المحيطة بتل أبيب وخارج القدس.

رصاص الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 5 فلسطينيين في غزة

استشهد شابين فلسطينيين، وأُصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جثماني الشهيدين و5 جرحى أحدهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عقب مواجهات على الشريط الحدودي شرق البريج.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُغلق حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم

أغلق "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل من الاتجاهين، وكثفت من تواجدها في محيطه، ومنعت الفلسطينيين وتحديدا أهالي القرية من الوصول إلى منازلهم، أو الدخول إلى طولكرم عبره.

وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه المركبات، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية.