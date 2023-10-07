وفاة محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

رحل عن عالمنا صباح اليوم، السبت، نجم فريق مسرح مصر، الفنان الشاب محمد بطاوي، اثر ازمة قلبية.

وكانت قررت أسرة الفنان محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر، تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه، مسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم، ومن المقرر الدفن بمقابر العائلة.

وكان أعلن هشام صلاح، المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي، خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب هشام صلاح، على صفحته قائلا : “ لله الامر من قبل ومن بعد.. انا لله وانا اليه راجعون، توفى منذ قليل ابو قلب ابيض وروح جميلة محمد بطاوي.. متتعزش ع الخالق بس حقيقي الواحد مش مستوعب ربنا يرحمك ويغفر لك يا محمد”.



ويذكر وفاة نجم فريق مسرح مصر،محمد بطاوي، تأتي بعد 3 سنوات فقط من زواجه، الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي.