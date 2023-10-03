العالم الهولندي يحذر من زلازل عنيفة الفترة القادمة.. الكوكب في خطر

أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بشأن الزلازل، إذ تصادفت توقعاته لحدوث زلازل في عدة بلدان أكثر من مرة، منها تركيا وسوريا.

وحذر العالم الهولندي بشأن حركة الزلازل خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من القلق والترقب الكبيرة من المواطنين، مؤكدا أن هناك زلازل حرجة في الطريق ستضرب العالم في الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة توخي الحذر في الفترة المقبلة.

نشاط زلزالي في الطريق

ورصدت قناة العربية، تقريرًا عن التحذيرات الجديدة التي قدمها العالم الهولندي بشأن حركة الزلازل، حيث جاء في تصريحاته على لسانه بقناة “العربية”، أن الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر ستشهد زلازل حرجة، وستكون فترة صعبة للغاية، إذ أنها تشهد نشاطا زلزاليا قويا من ست لسبع درجات على مقياس ريختر.

وأضافت القناة أن العالم الهولندي حدد يوم الاثنين أمس الثاني من أكتوبر موعدًا لليوم الأحرج خلال الفترة، وتستمر الفترة حتى يوم الثالث من شهر أكتوبر الجاري والذي يوافق اليوم.

تحذيرات العالم الهولندي الجديدة لم تكن هي الأخيرة له، إذ حذر منذ عدة أيام من وجود نشاط زلزالي يضرب عدد من المناطق، فضلا عن تغيرات واضحة في الصفيحة العربية في الأشهر الأخيرة.

وغرد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحذر من زلزال عنيف في منطقة قوس الباندا التي بالقرب من دولة إندونيسيا، خاصة بعد وقوع هزات أرضية متوسطة في بحر الباندا اليوم وأمس.

وجاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: "حدثت هزات أرضية عميقة متوسطة (م 4-5) في بحر باندا أمس واليوم. قوس باندا هو منطقة اندساس يمكن أن تحدث فيها زلازل كبيرة".

وحول المنطقة العربية، غرد العالم الهولندي أيضا يتحدث عن تغير الصفيحة العربية وهي ما قد تؤدي لمشاكل عديدة، حيث جاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: " هزتان متوسطتان صباح اليوم في جيبوتي. كما ذكرت في فبراير، أدت الزلازل الكبرى التي ضربت تركيا إلى تغيير كبير في توزيع الضغط التكتوني حول الصفيحة العربية. يمكن الشعور بالارتعاشات (ليست كبيرة بالضرورة) في الأماكن التي لا تتعرض لها عادة".