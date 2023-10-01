العالم الهولندي يحذر من فترة حرجة بسبب اصطفاف 4 كواكب

قال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، إنه بسبب اصطفاف أربعة كواكب في زوايا قائمة، يتوقع حدوث فترة حرجة من الزلازل في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.

وأضاف هوجربيتس، الذي تنبأ بحدوث زلازل عدة مرات في الماضي، أن هذه الاصطفافات يمكن أن تؤدي إلى تراكمات كهربائية في القشرة الأرضية، مما قد يؤدي إلى هزات أرضية أكثر قوة.

وأشار هوجربيتس إلى أن هناك بالفعل عددًا من الزلازل الصغيرة التي حدثت في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك زلزال بقوة 6 درجات في إندونيسيا وزلزال بقوة 5.6 درجات في فانواتو.

وقال هوجربيتس: "من المحتمل أن يكون يوم 2 أكتوبر هو الأكثر خطورة، ولكن من الممكن أن تحدث الزلازل في أي وقت خلال هذه الفترة."

يذكر أن تحذيرات هوجربيتس مثيرة للقلق، رغم عدم وجود دليل علمي يدعم نظريته حول علاقة اصطفاف الكواكب بالزلازل.

ومع ذلك، فإن اصطفاف الكواكب يمكن أن يكون له تأثير على الأرض، على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب في حدوث تيارات مغناطيسية قوية أو موجات جوية.