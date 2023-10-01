الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العالم الهولندي يحذر من فترة حرجة بسبب اصطفاف 4 كواكب

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

قال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، إنه بسبب اصطفاف أربعة كواكب في زوايا قائمة، يتوقع حدوث فترة حرجة من الزلازل في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.

 

وأضاف هوجربيتس، الذي تنبأ بحدوث زلازل عدة مرات في الماضي، أن هذه الاصطفافات يمكن أن تؤدي إلى تراكمات كهربائية في القشرة الأرضية، مما قد يؤدي إلى هزات أرضية أكثر قوة.

 

وأشار هوجربيتس إلى أن هناك بالفعل عددًا من الزلازل الصغيرة التي حدثت في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك زلزال بقوة 6 درجات في إندونيسيا وزلزال بقوة 5.6 درجات في فانواتو.

 

وقال هوجربيتس: "من المحتمل أن يكون يوم 2 أكتوبر هو الأكثر خطورة، ولكن من الممكن أن تحدث الزلازل في أي وقت خلال هذه الفترة."

 

 

يذكر أن تحذيرات هوجربيتس مثيرة للقلق، رغم عدم وجود دليل علمي يدعم نظريته حول علاقة اصطفاف الكواكب بالزلازل.

 

ومع ذلك، فإن اصطفاف الكواكب يمكن أن يكون له تأثير على الأرض، على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب في حدوث تيارات مغناطيسية قوية أو موجات جوية.

 

 

مواد متعلقة

سحب وأمطار خفيفة على شمال البلاد وجنوب سيناء

القمر يقترن بالمشتري اليوم في مشهد بديع

آخرها المغرب.. ظاهرة الحفر العميقة في الأرض وعلاقتها بالزلازل

وزير الري يتابع إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها

نقيب المحامين يكشف عن مفاجآت خلال أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

وزير الري يتابع عملية تدعيم الكوبري الخرساني أعلى سد ومفيض وهويس دمياط

بعد اكتشاف حقيقة غيلان ليبيا.. ماذا قال عنها الرسول في الإسلام؟

قصة حريق حفل زفاف العراق.. فاجعة تحولت إلى مأساة
الجريدة الورقية