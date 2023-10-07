لجنة الشئون العربية بالصحفيين تستضيف الوزير محمد فايق.. الإثنين

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين يوم الاثنين المقبل لقاء مفتوحاً مع وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فائق .

محمد فائق



صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة وأوضح أن اللقاء يأتى فى إطار الاحتفال بمرور ستين عاماً على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية وخمسون عاماً على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فائق الذى يتحدث فى اللقاء عن تجربته الثرية باعتباره أحدالضباط الأحرار قبل ثورة 23 يوليو ، والملفات التى تولاها بعدها من بينها الملف الإفريقى ووزارتى الإرشاد القومى والشئون الخارجية، ثم تجربته فى مجال حقوق الإنسان، وبعدها تُجرى مناقشات بينه وبين الحاضرين.

أعدت اللقاء وتديره الكاتبة الصحفية أمانى القصاص، فى حضور نخبة من المتخصيين فى الشأن العربى والأفريقى وذلك فى الخامسة والنصف من مساء الاثنين القادم بالدور الثالث فى القاعة المستديرة بمقر النقابة.