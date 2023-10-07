سيولة فى حركة السير وهدوء بميادين وشوارع الشرقية

حالة من الهدوء تشهدها عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، وخاصة مدينة الزقازيق، إذ إن يسود الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، اليوم السبت، 7 أكتوبر 2023، سيولة مرورية، وانتظام فى حركة سير السيارات.

يأتي ذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص الخاصة بالسائقين، للكشف عن المخالفات المرورية.

وتشهد شوارع وميادين الشرقية سيولة في حركة السير طوال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيضًا في العطلات الرسمية، وخاصة في مدينة الزقازيق، بسبب عدم استقبالها للمواطنين من المراكز والقري بالمحافظة لتلبية احتياجاتهم من المصالح الحكومية والغير حكومية والجامعات والمدارس، إلى جانب العاملين بها.

هذا وتشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في الشرقية انتشارًا لرجال المرور وفي المحاور والإشارات على مدار اليوم، وذلك للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين.