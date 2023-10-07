السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة منتدى المرونة العالمى المنعقد بإمارة دبى

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

في ختام فعاليات منتدى المرونة العالمى المنعقد بإمارة دبى حصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جائزة منتدى المرونةاهدت إدارة المنتدى جائزة وشعار المنتدى الى  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تقديرا لجهوده البارزة في مجال المرونة ومجهوداتة في الحد من مخاطر الحوادث والكوارث  ،

 وذلك على هامش مشاركت اللواء  خالد فود محافظ جنوب سيناء   فى منتدى المرونة بدبي في حفل تكريم ومأدبة العشاء والتي أقيمت لعدد من الشخصيات العالمية المشاركة بالمنتدى ، و الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ، وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

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الجريدة الورقية