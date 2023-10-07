وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان فعاليات" وطن واحد " بإستاد أسوان

تتوالى الإحتفالات بشكل مستمر بمناسبة اليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة حيث شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات حفل مبادرة " وطن واحد " لمجلس القبائل والعائلات المصرية والذى تم تنظيمه بإستاد أسوان الرياضى تحت شعار " وطن واحد .. قوتنا في وحدتنا " بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة والمحافظة، والفرقة الموسيقية بلاك تيما، وعيسى وأسود

وأختتم الحفل بتبلوهات غنائية للفنان محمد رمضان ، فضلاً عن كوكبة من نجوم الفن والسينما ، وسط مشاركة واسعة من الشباب ومواطنى أسوان حيث تم تقديم سلسلة من الفقرات الغنائية التى أبهرت الحاضرين

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى القلبية لكافة فئات وطوائف المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة الغالية والتى تعد رمزاً للإصرار والعزيمة وقوة الإرادة ، ولتكون دائماً مثالاً ونموذجاً نقتدى به لشحذ الهمم وإستنفار الطاقات للعمل سوياً على إستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طفرة ملموسة بمختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكداً على أن هناك سلسلة متنوعة من الإحتفالات بهذه الذكرى والمناسبة العزيزة تتضمن فعاليات شبابية وثقافية وفنية لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسعادة على أهالى المحافظة .