مصرع شخصين في مشاجرة على قطعة أرض بسوهاج

لقى شخصان مصرعهما بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، بسبب خلافات على قطعة أرض بناحية نجع الونتنى بقرية البلابيش قبلى بمركز دار السلام بسوهاج، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة جرجا العام تحت تصرف النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة الوناتنه مما أدى إلى مقتل كل من هيثم ض. ع ٢٢ عاما وسيف س. م ٥٢ عاما وتم نقل الجثث إلى مشرحة جرجا العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

وفى سياق أخر أنقذت العناية الإلهية طفلة حديثة الولادة من الموت عقب أن عثر أهالي مدينة طنطا في محافظة الغربية عليها وكن بجوارها مجموعة من القطط الضالة تم إخطار الشرطة التى حررت محضر بالواقعة.

بداية الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بورود إشارة شرطة النجدة بعثور أهالي مدينة طنطا على طفلة رضيعة عمرها حوالي ٥ أيام بمدخل إحدى العمارات السكنية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلة حديثة الولادة ملفوفة بقطعة قماش، وبجوارها عدد من القطط الضالة، وتبين أن الطفلة بحالة جيدة ولم تصب بمكروه، وجرى نقلها بعربة إسعاف إلى المستشفى للاطمئنان عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة مركز طنطا التى أمرت بسرعة إنهاء الإجراءات ووضع الطفلة داخل دار رعاية.