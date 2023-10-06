السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على طفلة رضيعة بمدخل عمارة سكنية في الغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

أنقذت العناية الإلهية طفلة حديثة الولادة من الموت عقب أن عثر أهالي مدينة طنطا في محافظة الغربية عليها وكن بجوارها مجموعة من القطط الضالة تم إخطار الشرطة التى حررت محضر بالواقعة.

بداية الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بورود إشارة شرطة النجدة بعثور أهالي مدينة طنطا على طفلة رضيعة عمرها حوالي ٥ أيام بمدخل إحدى العمارات السكنية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلة حديثة الولادة ملفوفة بقطعة قماش، وبجوارها عدد من القطط الضالة، وتبين أن الطفلة بحالة جيدة ولم تصب بمكروه، وجرى نقلها بعربة إسعاف إلى المستشفى للاطمئنان عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة مركز طنطا التى أمرت بسرعة إنهاء الإجراءات ووضع الطفلة داخل دار رعاية.

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