الأمن يكشف ملابسات مقتل شاب داخل شقة في المرج

تباششرجال مباحث القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح.

وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة.

كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه، تم تحرير محضر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفى سياق أخر تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شاب على يد والده بسبب خلافات بينهما، بالشرقية.



البداية كانت بمقتل شاب عشرينى بواسطة آلة حادة على يد والده بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.



وبسؤال أهلية الشاب المتوفي ،اتهموا والده بالتعدي عليه طعنا بآلة حادة بسبب خلافات بينهما.



وكشفت التحريات الأولية عن حدوث خلافات عائلية بين الأب المتهم والابن المجني عليه، حيث حدثت يوم الواقعة مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أثناء تواجدهما بالمنزل، ما جعل الأب المتهم يحضر آلة حادة ويطعن نجله به.



ألقي القبض علي المتهم وتم اقتياده إلي مركز شرطة أبوكبير، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبإرشاده عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة جري ضبطه.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.