مي العيدان تواصل هجومها على أنغام والأخيرة لا تبالى.. (تفاصيل)

أثارت المطربة أنغام حالة من الجدل خلال حفلها الأخيرة في الكويت، بسبب تقديمها لأبنها الكويتي الجنسية في الحفل على المسرح، وسرعان ما تعرضت لهجوم حاد من المشاهير والإعلاميين الكويتيين.

ظهر عبدالرحمن ابن أنغام وهو كويتي الجنسية في حفلها الأخير على المسرح وقدمته الفنانة أنغام إلى الجمهور وقالت: "ابني فهد كويتي الجنسية، لازم ييجي يزور بلده، شفتوا القمر الكويتي دا؟ مبروك عليكم وعليا يتربى في عزكم".

ابن أنغام

واصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجومها على الفنانة أنغام، ولكن بطريقة غير مباشرة هذه المرة، منتقدة حديث الأخيرة خلال حفلها الأخير في الكويت عن نجلها عبد الرحمن فهد الشلبي الكويتي الجنسية وطلبها تعليمه اللهجة الكويتية.

مي العيدان تواصل الهجوم على أنغام

تسبب حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن نجل أنغام، في غضب مي العيدان حيث نشرت صورتين عبر حسابها الشخصي على إنستجرام جمعت بين عبد الرحمن نجل أنغام، وفهد الشلبي مع نجله الأصغر مقارنة بين الاثنين ومعرفة الصغير اللهجة الكويتية دون الحاجة لمن يعلمه إياها في إشارة للسخرية من طلب أنغام.

وعلقت مي العيدان قائلة: "الموزع الكويتي فهد الشلبي مع ابنه عبدالرحمن وابنه الأصغر المولود بالكويت ومتربي فيها وعايش بين أهله وناسه وأهم شي يعرف كويتي مش احنا اللي حنعلمه".

أنغام ومي العيدان

وتعد هذه المرة الثانية التي تهاجم فيها مي العيدان أنغام، حيث أعادت من قبل نشر فيديو جمع بين أنغام ونجلها على مسرح حفلها في الكويت وعلقت عليه قائلة: "طب ياست أنغام متشكرين على التريند اللي عملتيه بابنك عبدالرحمن باشا فهد الشلبي لأن الصراحة عمل ترند أكثر من حفلتك".

فجر السعيد تهاجم أنغام بسبب نجلها

هاجمت الإعلامية فجر السعيد الفيديو الذي ظهر فيها ابن أنغام على المسرح وانتقدت أنغام بشكل حاد، وقالت إنها لو كان بيدها لن تمنح ابن أنغام الجنسية الكويتية.

وقالت فجر: "أنغام لو القانون بيدي لن أعطي ابنك الجنسية حتى وإن كان والده كويتي أولا لأنه مولود في مصر ولم ير الكويت في حياته لهجته مصرية وولائه لمصر ولا يحمل ولاء للكويت واتحداج إذا يعرف شي عن تاريخ الكويت".