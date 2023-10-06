نُظمت أمسية فنية بعنوان "في حب مصر" في مركز شباب القلمون التابع لإدارة شباب الداخلة، في إطار التعاون المشترك بين الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

بدأت الأمسية بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، وتضمنت فقرة فنية للتنورة ورسم علم مصر على وجوه الأطفال والأغاني الوطنية.

حضر الحفل مدير إدارة شباب الداخلة وقيادات المجلس القومي للمرأة وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقادة الشباب والرياضة بإدارة شباب الداخلة.

أشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة.

شاركت بعض مراكز شباب قطاع الداخلة في الأمسية، بما في ذلك مركز شباب القصر ومركز شباب الموشية ومركز شباب الجديدة ومركز شباب الغرغور.

تمت الأمسية برعاية وزير الشباب والرياضة وبرعاية محافظ الوادي الجديد وبتوجيهات ومتابعة مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

"في حب مصر" أمسية فنية في مركز شباب القلمون يالداخلة

"في حب مصر" أمسية فنية في مركز شباب القلمون يالداخلة