4 نصائح بسيطة لتخفيف آلام الظهر بسرعة

قدم الخبراء بعض النصائح البسيطة لتخفيف آلام الظهر بسرعة، وفقًا لموقع Medical News Today، فإن بعض الطرق الأكثر فعالية للمساعدة في هذه الحالة هي العلاج بالحرارة والعلاج بالتبريد.

الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة أو لأي سبب آخر، ورفع الأشياء الثقيلة، وضعف الحركة - في الحياة اليومية، يمكن أن تساهم العديد من العوامل في حدوث آلام الظهر، وهذا الاضطراب هو الإصابة الأكثر انتشارًا التي يتعين على الناس علاجها.

ولحسن الحظ، هناك طرق ميسورة التكلفة للمساعدة في تخفيف الأعراض المؤلمة واحدة من أكثر الطرق فعالية وبساطة لعلاج آلام الظهر هي العلاج بالتبريد الحراري - تخفيف الألم البارد.

العلاج البارد يمكن أن يقلل الالتهاب

غالبا ما يكون السبب الرئيسي للألم وتحتاج إلى لف الثلج (أو كيس من الطعام المجمد) في منشفة المطبخ ووضعه على المنطقة المؤلمة.

يساعد العلاج البارد عند استخدامه مباشرة بعد الإصابة، مثل شد العضلات وينصح الخبراء بعدم وضع الثلج مباشرة على الجلد وعدم استخدامه لأكثر من 20 دقيقة في المرة الواحدة.

علاج آخر للتخفيف السريع من آلام الظهر هو العلاج الحراري

يساعد على تخفيف الانزعاج الناتج عن تصلب العضلات والتهابها ويمكنك وضع وسادة تدفئة عليهم، مع التأكد من اتباع التعليمات.

ممارسة الرياضة

يمكن أن يساعد المشي لمسافات قصيرة أو اليوغا أو حمام السباحة أو أي نشاط آخر منخفض التأثير في تخفيف آلام الظهر، وتعمل هذه التمارين على تخفيف توتر العضلات وإطلاق الإندورفين، وهو مسكن الألم الطبيعي في الجسم يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على مرونة العضلات وقوتها، مما يمنع المزيد من مشاكل الظهر.

تنظيم مكان عملك بشكل صحيح

يقول الخبراء إن الوضعية السيئة، بسبب التراخي أو الإجهاد على المكتب، يمكن أن تسبب آلامًا في عضلات الظهر. عند العمل على جهاز كمبيوتر، من المهم أن يكون على مستوى العين. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أخذ فترات راحة منتظمة، وتغيير المواقف كلما كان ذلك ممكنا.

وأضاف الأطباء أن أولئك الذين يرفعون أشياء ثقيلة في العمل أو في الحياة اليومية فقط يجب أن يتذكروا وضع القرفصاء واستخدام أرجلهم كقوة داعمة.