الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد على مدار هذا الأسبوع شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة من محافظة إلى أخرى.

وتابعت "غانم" خلال تصريحاته عبر فضائية " dmc"، اليوم الخميس، أنه بالأمس كان هناك أمطار ما بين متوسطة إلى رعدية على بعض المناطق الموجودة فى السواحل الشمالية الغربية تحديدا فى مطروح.

وأشارت إلى أن هناك استمرار لفرص سقوط الامطار مستمرة على مدار اليوم وخلال الأيام المقبلة، ولكن شدتها تختلف من محافظة إلى أخرى.

وواصلت غانم أن درجات الحرارة مستمرة فى الانخفاض فى المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 و31 عظمي على القاهرة الكبري نهارا اليوم وخلال الأيام المقبلة على مدار منتصف الأسبوع القادم.

واستطردت أنه لا يوجد أى عواصف تضرب ليبيا حاليا، وأنه كان هناك عاصفة تسمى ألياس أثرت على اليونان وكان فيها أمطار غزيرة ولم تتأثر على ليبيا وتأثيرها أنتهي”.

وأوضحت أن الحالة الجوية الموجودة فى دول حوض البحر المتوسط يوجد بها أمطار، ولكنها ليست منخفضات جوية متعمقة بالشكل الكبير.

وأتمت غانم، تصريحاتها أن هناك سقوط أمطار فى مصر فى مناطق عدة، أكثرهم السواحل الشمالية الغربية “مطروح - العلمين - الإسكندرية”، ومن المتوقع اليوم يكون أمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة على بعض الأماكن.