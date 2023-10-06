إزالة فورية بحوض السكة الحديد الغربى بالسلامية فى نجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بحوض السكة الحديد الغربى بزمام قروى السلامية.

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس مجلس قروى السلامية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة نصف قيراط تقريبا وبارتفاع مترين ونصف تقريباً، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بناحية حوض السكة الحديد الغربى تعدى بالبناء على الارض الزراعية بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية وتمت الازالة تحت سطح الارض وتم اخذ تعهد على المواطن بعدم معاودة البناء المخالف مره اخرى واعادة زراعة هذه القطعة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.