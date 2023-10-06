مسابقة فى اللياقة البدنية.. مركز شباب القصر القبلى بالوادي الجديد

تنظم مسابقة لياقة بدنية للشباب ضمن خطة نشاط مركز القصر القبلي بمشاركة 15 شاباً في عدة مسابقات، بما في ذلك ضغط الصدر وتمارين البطن والجري في المكان.

أشار بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إلى أن تنفيذ المسابقة يأتي ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الرياضية التي تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة والاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للشباب والنشء من مختلف الأعمار.

تعتبر مسابقة لياقة بدنية التي ينظمها مركز القصر القبلى مناسبة مهمة للشباب، حيث تهدف إلى تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني والاهتمام بلياقتهم البدنية. وبهذا الصدد، قد أشار بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار خطة النشاط الرياضي للمركز، وتعتبر جزءًا من حزمة البرامج والفعاليات الرياضية التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة.

ستشترك في هذه المسابقة 15 شابًا من مناطق مختلفة، حيث سيتنافسون في عدة مسابقات تتضمن ضغط الصدر وتمارين البطن والجري في المكان. ستساهم هذه المسابقة في تعزيز روح المنافسة الرياضية وتشجيع الشباب على تقديم أفضل أداء لتحقيق أهدافهم الرياضية.

بصفة عامة، فإن الهدف الرئيسي لهذه الفعالية هو زيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وتعزيز اللياقة البدنية لدى الشباب والنشء. وتأتي هذه الجهود كجزء من التركيز المستمر لوزارة الشباب والرياضة على تعزيز النمط الحياة الصحي بين الشباب والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الفعاليات الرياضية تمكن الشباب من تكوين صداقات جديدة وتعزيز روابطهم الاجتماعية من خلال المشاركة في الأنشطة الجماعية. ومن المتوقع أن تحظى هذه المسابقة بتفاعل كبير من قبل الشباب، حيث ستمنح فرصة للتعرف على مهاراتهم الرياضية وتحقيق الإنجازات الشخصية.

بهذه الطرق، يعمل مركز القصر القبلى على تعزيز ثقافة النشاط البدني والرياضة بين الشباب، وتوفير الفرص لهم للمشاركة والاستفادة من الأنشطة الرياضية المنظمة. ومن المتوقع أن تساهم مثل هذه المسابقات في تعزيز روح التحدي والاصرار لدى الشباب، وتحفزهم على الانخراط في ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم وتحقيق أهدافهم الرياضية.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة من بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

مركز شباب القصر القبلى نظم مسابقة فى اللياقة البدنية بباريس

مركز شباب القصر القبلى نظم مسابقة فى اللياقة البدنية بباريس