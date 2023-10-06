نظم مركز شباب غرب الموهوب بقطاع الداخلة مهرجانا شمل العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى الفقرات الفنية.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المهرجانات الرياضية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للطلائع وإكسابهم مهارات رياضية.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد إلى أن المهرجان الرياضي الترفيهي هو فعالية نشطة تجمع بين الرياضة والترفيه، وتمثل يومًا رياضيًا ترويحيًا للشباب والطلائع. يضم المهرجان مجموعة متنوعة من المسابقات الحركية والثقافية والأنشطة الرياضية المختلفة. تهدف الفعالية إلى إطفاء جو من المرح والحماس، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية. حضر المهرجان مدير إدارة فرع شباب الداخلة، مصطفى صالح، وعدد من زملاء العمل ومجلس الإدارة وهيئة إدارة المراكز المشاركة في الأنشطة.

وتم تنظيم المهرجان الرياضي في مركز شباب غرب الموهوب، وشمل جميع الفئات العمرية من الشباب والنشء، وذلك بناءً على توجيهات مدير عام الشباب والرياضة بدمج ومشاركة عنصر الفتيات في جميع أنشطة المركز، وبناءً على ذلك، تم مشاركة أكثر من 50 فتاة وكذلك الشباب، وتم توزيع الجوائز من قبل الإدارة في نهاية المهرجان.

تم تنفيذ دوري ثقافي للنشء بين مراكز شباب غرب الموهوب، وشارك فيه 6 مراكز شباب، وهي مركز شباب غرب الموهوب ومركز شباب العروبة ومركز شباب الأمان ومركز شباب المسكر ومركز شباب الجهاد ومركز شباب الصحوة.

تم تنظيم المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

مهرجان رياضى ودورى ثقافى بمركز شباب غرب الموهوب بالداخلة

مهرجان رياضى ودورى ثقافى بمركز شباب غرب الموهوب بالداخلة

مهرجان رياضى ودورى ثقافى بمركز شباب غرب الموهوب بالداخلة