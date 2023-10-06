مستشار الإمام الأكبر: الأزهر مستعد دائما لتقديم الدعم لأبناء بروناي

خلال استقبالها سفير سلطنة بروناي بالقاهرة..

أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أن الأزهر على استعداد دائم لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء بروناي الدارسين بمختلف معاهده وكلياته.



وأوضحت مستشار شيخ الأزهر أن مصر قد حباها الله عز وجل بالأزهر الشريف وجعله موطنًا لطلاب العلم لأكثر من 137 دولة منهم بروناي، ويدرس به قرابة ال 60 ألف طالب وطالبة وفدوا من مختلف دول العالم؛ لدراسة المنهج الأزهري الوسطي.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار شيخ الأزهر الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي السفير بنجيران سالمين داود سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى جمهورية مصر العربية، والحاج سوجيري دولة الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة بروناي؛ وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين الأزهر وسلطنة بروناي في النواحي جميع التعليمية والدعوية.

أعرب السفير بنجيران عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود لنشر صحيح الدين الإسلامي، ورعاية فضيلته واهتمامه بأبناء بروناي الوافدين للدراسة بالأزهر، معربًا عن فخره بتخرجه من جامعة الأزهر، وانتمائه لهذه المؤسسة العريقة.

الأزهر الشريف منارة العلم للعالم الإسلامي أجمع



وأكد أن الأزهر الشريف يعد منارة العلم للعالم الإسلامي أجمع، وهو ما يدفعنا إلى إرسال أبنائنا الطلاب بالدراسة في الأزهر الشريف.



حرص السفير بنجيران سفير سلطنة بروناي على زيارة جميع أقسام المركز، وبرفقته الدكتورة نهلة الصعيدي، حيث تفقد سعادته قاعات التدريب، والحضانة الحديثة التي أنشئت خصيصًا لاستضافة أبناء الطلاب الوافدين، وصالة الألعاب الرياضية، كما استمع سعادته إلى عرض توضيحي من الدكتورة نهلة الصعيدي يبين أقسام المركز، ورسالته التي تهدف في المقام الأول إلى خدمة أبناء الأزهر من الطلاب الوافدين والأجانب ونشر المنهج الأزهري الوسطي في العالم، مشيدًا بما لمسه من جهود كبيرة في سبيل توفير منظومة متكاملة لخدمة الطالب الوافد ونشر المنهج الأزهري الوسطي في العالم.



وكانت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب قد شاركت الأسبوع الماضى عبر منصة(Zoom)في حفل المعاهد الأزهرية في فلسطين الذي أقيم في قاعة الشيخ محمد عواد بمقر الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في مدينة غزة، تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس فلسطين، وبإشراف فضيلة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية.



وألقت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، كلمة في الاحتفالية هنأت فيها الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وقالت " إن الأزمات العديدة التي مر بها النبي على مر التاريخ، لم تغير من جوهره النفيس ومعدنه الثمين، ولم يستطع أعداؤه أن ينالوا منه، فقد كان غنيًا بنفسه، عزيزًا بذاته، قويًا بإيمانه".



وأضافت "كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيمًا وسهلًا، فهو نبي الرحمة والإنسانية، كما وصفه الله -عز وجل -بأنه صاحب خلق عظيم".



ودعت أ.د. الصعيدي، المسلمين أن يلتزموا بأخلاق النبي الطيبة وسيرته الحسنة، والسير على نهجه وطريقه، مؤكدة أن مولده كان سببًا في نزول الخير على البشرية، ونشر القيم الإنسانية والأخلاقية، وإزالة الحقد من نفوس الناس.