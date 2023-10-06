الشباب والرياضة تُعلن شروط الالتحاق بمسابقة « حكاية أمة »

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع

وزارة الدفاع ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، عن شروط الالتحاق بمسابقة « حكاية أمة » ؛ التي تحمل شعار " نــصر أكتوبر ٠٠ عـزيمة أمة ٠٠ ووحدة صـف " ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية .

وتأتي انطلاقة المسابقة تزامنًا مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان عام 2023 عاماً للشباب العربي وإحتفالًا باليوبيل الذهبي للذكري الــ50 لإنتصارات أكتوبر .

وتهدف المسابقة الي رفع وعي الشباب العربي بالنصر المجيد ، الذي جسد أسمى معاني الإنتماء ووحدة الصف العربي، ورسخ القومية العربية في وجدان وعقول الشعوب العربية، واستحضار هذا التاريخ وهذه الروح التي جمعت العرب جميعاً على كلمة واحدة.

ويتباري بالمسابقة كافة ابناء الأمة العربية للتعبير عن هذا النصر المجيد والفريد بالعالم أجمع ، من خلال التعبير بوسائل الإبداع المختلفة مثل (الرسم ؛ الشعر ؛ الغناء ؛ القصة القصيرة ؛ السرد التاريخي ؛ الأبحاث التاريخية ؛ المقال ؛ الأفلام الوثائقية ؛ أفلام الفيديو ؛ المقال ؛ وغيرها من وسائل التعبير)

وحددت الوزارة موضوعات المسابقة :

اولًا • تجسيد التعبير بالتصوير أو الفيديو للحظات الحاسمة للمعركة وفرحة الإنتصار .

ثانيًا • رصد التعبير بالبحث التاريخي للموقف العربي العظيم قبل واثناء والمواقف العالمية للحرب والنصر .

ثالثًا • تأليف التعبير بالشعر والغناء لروح الوحدة العربية قبل واثناء وبعد الحرب .

رابعًا • تجسيد التعبير بالرسم للعبور واقتحام خط برليف وقوة القتال للجندي المصري .

خامسًا • توثيق التعبير بالمقال والقصة القصيرة للنشر الإعلامي والتحليلات العسكرية أثناء الحرب وبعد النصر.

والالتحاق بالمسابقة من خلال المعايير التالية :

1 • ان يكون المتسابق عربي الجنسية .

2 • المرحلة العمرية من 25 لــ 60 عام .

3 • الا يزيد التعبير المقروء عن خمس صفحات .

4 • الا يزيد التعبير المرئي للفيديوهات عن دقيقتان .

5 • الا يزيد التعبير المصور عن 6 صور وان يكون واضح المعالم .

6 • الا يزيد التعبير الشعري عن صفحة واحدة.

7 • في حالة فوز التعبير بالغناء سيتم مشاركته بالحفل الختامي .

8 •" أين كنت وقت الإنتصار؟ " مشاركة تتيحها المسابقة للمراحل العمرية التي اتيح لها معاصرة وقت إعلان النصر في 6 أكتوبر 1973 بالمشاركة بفيديو مدته دقيقة يوصف به المشهد العربي وشعوره وقت إعلان الانتصار، و يتيح هذا الفيديو دعوة المشارك لحضور الإحتفال وعرض أفضل الفيديوهات بالحفل الختامي.

9 •اخر موعد لإستلام أعمال المشاركين عبر البريد الرسمي للمساابقة يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 .

•• للتواصل وإرسال المشاركات عبر الوسائل التالية:

بريد إلكتروني :

[email protected]



للإستفسارات:

جوال: 00201114441757

واتس: 00201013520366

جوال: 00201001230849

•• وتختتم المسابقة بإحتفالية كبيرة لتكريم الفائزين والشخصيات المؤثرة من كافة الدول العربية .