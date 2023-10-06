أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس

تحدث المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد أنشيلوتي عن مهاجمه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيوربعد اتهام صحيفة إسبانية له بالكذب بشأن الهجمات العنصرية التي أدانها.

واتهم المدرب الإيطالي صحيفة "سوبر ديبورتي" بالرغبة في "تحويل" النقاش، مشيرا إلى أن "الحقيقة هي أن فينيسيوس كان ضحية لتصرفات عنصرية.

ونشرت صورة للاعب ريال مدريد بأنف كبير على الصفحة الأولى وكتبت عليها عبارة "بينوتشيوس".

وأضاف أنشيلوتي "سواء كانت مرة واحدة، أوعشر مرات، ألف مرة، أو عشرة آلاف مرة، المشكلة هي نفسها، لدينا لاعب يقع ضحية الإهانات العنصرية، ويؤلمني أن الإعلام يريد تشويه شهادة الضحية.

وتم الاستماع إلى فينيسيوس يوم الخميس من قبل قاض في فالنسيا حول هذه القضية. وحسب وسائل إعلام محلية، قال اللاعب إنه "شعر بالإهانة" بسبب التصرفات العنصرية التي تعرض لها والتي تتعلق "بلون بشرته".

ولا ينكر نادي فالنسيا هذه الوقائع، لكنه قال إنه مندهش وغاضب، ويطالب فينسيوس بتصحيح تصريحاته علنًا حتى لا يشوه سمعة الجمهور في ملعب ميستايا.

وتعود القضية إلى 21 مايو الماضي، خلال رحلة ريال مدريد إلى فالنسيا، حيث قام فينيسيوس في الدقيقة 70 بتوجيه أصابع الاتهام إلى أحد جماهير فالنسيا، متهما إياه بشتمه ووصفه بـ"القرد"،وتوقفت المباراة لعدة دقائق بعد ذلك.