علاء ميهوب: نحترم الجميع ولدينا هدف نسعى لتحقيقه في الكونفدرالية

علق علاء ميهوب مدير الكرة بفريق مودرن فيوتشر، على قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات علاء ميهوب

وأوقعت القرعة فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الهلال الليبي وسوبر سبور الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال علاء ميهوب في تصريحات للمركز الإعلامي للفريق: مجموعة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية قوية، نحترم كل الأندية ولكن طموحنا هذا الموسم مختلف.

وأردف: طموحنا ليس الوصول لدور المجموعات والتمثيل المشرف، طموحنا أكبر بكثير من ذلك، ولا نتحدث من فراغ، نمتلك إدارة جيدة وجهاز فني ولاعبين على أعلى مستوى.

وتابع: نحترم أي منافس ولكن نحن مودرن فيوتشر، وطموحنا أن نصل لأبعد نقطة بالبطولة.

وأردف: وجودنا في البطولة الموسم الماضي يحتم علينا ان نظهر بشكل أقوى هذه المرة والوصول لمراكز أكبر.

وأتم: نغلق ملف الكونفدرالية الأن، لدينا مواجهات هامة بالدوري، تركيزنا حالياً عليها فقط.

الكونفدرالية ـ المجموعة الأولى:

اتحاد العاصمة الجزائري.

فيوتشر.

سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الهلال الليبي.

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر في دور المجموعات

الجولة الأولي : فيوتشر - سوبر سبورت الجنوب إفريقي يوم 26 نوفمبر .

الجولة الثانية : الهلال الليبي - فيوتشر يوم 3 ديسمبر.

الجولة الثالثة : اتحاد العاصمة الجزائري- فيوتشر يوم 10 ديسمبر

الجولة الرابعة : فيوتشر - اتحاد العاصمة الجزائري يوم 20 ديسمبر.

الجولة الخامسة : سوبر سبورت الجنوب إفريقي - فيوتشر يوم 25 فبراير .

الجولة السادسة: فيوتشر - الهلال الليبي يوم 3 مارس.