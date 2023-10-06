مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 3234 حالة بالعيادات خلال سبتمبر الماضي

استقبل مستشفى القلب بجامعة أسيوط 3234 متردداً على العيادات الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأعلن الدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب، استقبال 253 حالة دخول بالقسم المجاني، إلى جانب إجراء 385 عملية جراحية بقسم القلب والأوعية الدموية، و90 عملية جراحية بقسم جراحة القلب والصدر خلال الشهر نفسه.