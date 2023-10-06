الجمعة 06 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قصة جوري المغربية وحقيقة إصابتها بالإيدز وطردها من دبي

جوري المغربية
جوري المغربية

إصابة صانعة المحتوى جوري المغربية بالإيدز، قصة انتشرت شائعات مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى مغرد سعودي أنها تم طردها من دبي بسبب إصابتها بالمرض وممارستها لأفعال فاضحة.

وفي الوقت الحالي، لم تصدر جوري أي تعليق على هذه الأخبار، مما أثار الجدل في الإمارات والمنطقة العربية.

وتعد جوري من أشهر صانعي المحتوى في الخليج، حيث يتجاوز عدد متابعيها على سناب شات 2 مليون متابع، وأكثر من 100 ألف متابع على تيك توك.

 

مرض الإيدز

ومرض الإيدز هو حالة قد تشكل خطراً على الحياة، ويسببها فيروس نقص المناعة البشرية، الذي يهاجم الجهاز المناعي ويضعف من قدرته على محاربة العدوى والمرض.

ويمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاتصال الجنسي غير الآمن، أو من خلال الدم الملوث، أو من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

ولا يوجد علاج نهائي لفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن يمكن علاجه بالأدوية التي تساعد على إبطاء تطور المرض.

 

وفيما يلي أهم المعلومات حول شائعات إصابة جوري المغربية بالإيدز:

مصدر الشائعات هو مغرد سعودي لم يكشف عن هويته.

لم تصدر جوري أي تعليق على هذه الأخبار.

تسببت الشائعات في إثارة الجدل في الإمارات والمنطقة العربية.

تعد جوري من أشهر صانعي المحتوى في الخليج.

مرض الإيدز هو حالة قد تشكل خطراً على الحياة.

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