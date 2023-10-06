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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس بيلاروسيا يدعو لوقف الصراع الأوكراني ويُحذّر من تفاقمه

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

دعا رئيس بيلاروسيا، "ألكسندر لوكاشينكو"، إلى وقف الصراع الأوكراني الآن قبل فوات الأوان، حسبما أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، مساء اليوم الجمعة.

أفادت بذلك وكالة "بيلتا" البيلاروسية نقلاً عن الرئيس خلال رحلة عمل إلى منطقة بريست، حيث قال: "مرة أخرى أقول: يجب أن نتوقف، لأن الأمر سيزداد سوءا. كما ترون، فإن البولنديين مستعدون بالفعل للاستيلاء على غرب أوكرانيا"، وأشار لوكاشينكو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتمكن من احتواء الجيش الروسي.

وتابع: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يقاتلون به. وحتى لو كان لديهم، فلن يتمكنوا من كبح جماح هذه القوة. لذلك علينا أن نتوقف الآن، وإلا فلن يتحدث أحد عن هذه القضية في غضون أشهر قليلة، سواء مع الأوكرانيين أو مع الغرب".

وسبق أن صرح لوكاشينكو مرارا وتكرارا أنه من المهم وقف الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، مع تأجيل البحث عن أسبابه.

بيلاروسيا تُطالب الدول الغربية بإحصاء مُرتزقتها في أوكرانيا

طالب الرئيس البيلاروسي، "ألكسندر لوكاشينكو"، الدول الغربية بإحصاء المُرتزقة الذين أرسلتهم إلى أوكرانيا، وعدم كيل الاتهامات لروسيا بتجنيد مُتطوعين من كوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء الجمعة.

مزاعم وسائل الإعلام الغربية

وجاء تصريح الرئيس البيلاروسي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، تعليقا على مزاعم وسائل الإعلام الغربية بأن "كوريا الشمالية بناء على طلب موسكو سترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وقال: "على الغرب أولا إن يحصي لنفسه أعداد المرتزقة الذين أرسلتهم الدول الغربية إلى أوكرانيا. هناك أمريكيون من ذوي البشرة الداكنة، والبشرة الصفراء، والبيضاء، وجميعهم يقاتلون مع الجانب الأوكراني. لماذا إلقاء اللوم على روسيا إذا؟ وهل دعت هي أحدا إلى هناك؟".

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