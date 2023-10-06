مصرع طفلة عقرها كلب مسعور في قنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بعقر كلب مسعور لها، بالشارع في قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

كان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة آيه أحمد صراف، إثر عقر كلب لها بشارع في قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، ولفظت أنفاسها داخل المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الطفلة إلى مشرحة مستشفى نقادة.

وفى سياق أخر عقر كلب مسعور 8 أطفال بقرية دير الجنادلة بمركز الغنايم وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وصول كل من " أسامة. أ. س " 10 أعوام، و"هاشم . ص. ر " 4 أعوام، و " حمزة. ع. ف " 5 أعوام، و" حسن. م. ع" 9 أعوام، مقيمين قرية دير الجنادلة و أحمد. ا. أ " 6 أعوام مقيم دكران، و" شاهين. م. ع " 12 عاما و" محمد. أ. م " عامين ونصف، و" عبد التواب. أ. ع " 5 أعوام وجميعهم من دكران إلى مستشفى الغنايم المركزي وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.