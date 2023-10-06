ضبط محاولة تهريب زيت الحشيش في مطار شرم الشيخ

نجح رجال الادارة العامة لجمارك ركاب مطار شرم الشيخ الدولى فى ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من اسطنبول تم الإشتباه فى راكبة ايطالية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات علي شكل مطحنه وبعض الزجاجات .وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكبه فتبين وجود 6 زجاجات بداخلهم سائل يشتبه أن يكون لزيت الحشيش المخدر ومطحنه خاصة بطحن المواد المخدرة مخبأة بين طيات ملابسها الشخصية وأسفل قاع الشنطه بمكان يصعب الوصول اليه .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى .

من جهة أخرى أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وبالتنسيق مع مديريات أمن الإسكندرية، المنوفية، جنوب سيناء، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (عاطل، نجله "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جراما.

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بنطاق محافظة المنوفية وبحوزته كمية من المواد المخدرة "حشيش، بانجو، آيس" –بندقية خرطوش – طلقات نارية.

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب سيناء.. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

ضبط (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –فرد محلى–طلقات نارية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.