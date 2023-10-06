مهرجانات ومعارض بمركز شباب الفرافرة احتفالًا بأعياد أكتوبر

نفَّذَ مركز شباب الفرافرة مهرجانًا احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة، بالتعاون مع ثقافة الفرافرة، ضمن خطة المركز لشهر أكتوبر 2023، بحضور قيادات الوحدة المحلية بالفرافرة وأعضاء المركز.



تضمَّنَ البرنامج فقرة شعرية، وشريحة معرض نصر أكتوبر النموذجي، وشريحة اكتشاف المواهب، وشريحة الفن الشعبي، ومحاضرة عن ذكرى نصر أكتوبر بمركز شباب الفرافرة التابع للقطاع.

قال بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد: في السادس من أكتوبر من كل عام تحتفل مصر بذكرى النصر في حرب أكتوبر المجيدة التي يغطيها الجيش العالمي وربما لفترة طويلة، الأجيال المقبلة. ونستذكر تضحيات رجال ضحوا بحياتهم، ولم تنقص من مكانة الوطن في قلوبهم.

أكد شوقي أن هذا النصر كان له نتائج عميقة في مجالات كثيرة، على المستوى المحلي للدول المتحاربة وعلى المستوى الإقليمي في المنطقة العربية، كما كان لها تداعيات على العلاقات الدولية بين دول المنطقة، وفي الشهر نفسه احتفلت حكومة فالي نويفو بيومها الوطني.

مهرجانات ومعارض أكتوبر بمركز شباب الفرافرة احتفالا باعياد نصر اكتوبر

مهرجانات ومعارض أكتوبر بمركز شباب الفرافرة احتفالا باعياد نصر اكتوبر