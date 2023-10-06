الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

اليوم.. قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بالوادي الجديد

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

غادرت الدكتور محمد مختار جمعة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة 6 أكتوبر، وتضم 10 من العلماء: "5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف"، للتحدث بصوت واحد حول موضوع "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"، وذلك على النحو الآتي:

 

 

 يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف.

الجريدة الورقية