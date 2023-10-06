اليوم.. قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بالوادي الجديد

غادرت الدكتور محمد مختار جمعة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة 6 أكتوبر، وتضم 10 من العلماء: "5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف"، للتحدث بصوت واحد حول موضوع "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"، وذلك على النحو الآتي:

يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف.