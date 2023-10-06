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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المهن السينمائية تعلن مشاركة فيلم "اليوم اللي شوفتك فيه" بمهرجان البحرين السينمائي

فيلم اليوم اللي شوفتك
فيلم اليوم اللي شوفتك فيه

أعلنت نقابة المهن السينمائية، مشاركة الفيلم الروائي القصير “اليوم اللي شوفتك فيه”، ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي في نسخته الثالثة.

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نقابة المهن السينمائية تعلن الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار 2023

ويشارك فيلم "اليوم اللي شوفتك فيه" في خامس مهرجان له خلال فعاليات مهرجان البحرين السينمائي في نسخته الثالثة، والتي انطلقت أمس الخميس 5 أكتوبر الجارى.

 

فيلم اليوم اللي شوفتك فيه، نتاج ورشة "عمل فيلم في لوكيشن واحد" تمثيل صناع أفلام من الورشة وإخراج محمد هاني.

فيلم اليوم اللي شوفتك فيه

كما شارك العمل في مهرجان الإسماعلية للأفلام القصيرة وحصل على المركز الثاني في مسابقة الطلبة ، وشارك في مهرجان منصات ، مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مهرجان بانوراما للفيلم القصير بتونس".

 

 تدور أحداث العمل حول سيجارة فرنسية تسمى جيتان تحكي قصة سيف ، شاب في منتصف العشرينيات من عمره يعاني من رتابة الحياة وعزلتها من خلال عدة محاولات للتواصل مع الناس، يرى سيف فتاة في نافذة العمارة المجاورة، ويحدث شيء ما ، العمل من إخراج محمد هاني ،إنتاج ياسر شفيعي ومحمد هاني، نتاج ورشة "صناعة فيلم في لوكيشن واحد" مع المخرج ياسر شفيعي.

 

مهرجان البحرين السينمائي

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي ستقدم عددًا من الورش والندوات التخصصية في مجال صناعة الأفلام، بالتعاون مع جهات إقليمية وعالمية رائدة، إلى جانب عروض الأفلام والفعاليات المصاحبة بحضور نخبة من نجوم السينما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي.

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