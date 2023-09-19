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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المهن السينمائية تعلن الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام ٢٠٢٣ والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين عن اختيار فيلم (ڤوي ڤوي ڤوي) للمخرج/ عمر هلال - مرشحًا مصريًا، وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت الأفلام التالية: 

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روبن أوستلوند يفضل »السعفة« على جائزة الأوسكار

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الغردقة السينمائي يعرض "ابناء رمسيس" المرشح ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية في الاوسكار

 وش في وش

 بيت الروبي 

 الباب الأخضر

هذا وتنوه اللجنة بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، وإذ كانت اللجنة قد رأت العام الماضي عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضًا على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام.

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