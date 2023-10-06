الحقيقة الكاملة حول طلاق شيري عادل وطارق صبري

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى أنباء بأن تم طلاق الفنانة شيرين عادل من الفنان طارق صبري.



وفي غضون ساعات نفى الفنان طارق صبري، الأخبار المتداولة حول انفصاله عن الفنانة شيري عادل، بعد تداول شائعات تزعم انفصالهما خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك بعد حذف شيري الصور التي جمعتهما على حسابها بـ"إنستجرام" وأكد طارق صبري، "أكيد الصور اتشالت بسبب مشكلة في الأكونت عندها، والله يهدي اللي بيطلع شائعات".

وتفاجأ المتابعون بحذف شيري عادل جميع الصور التي كانت تجمعها بزوجها طارق صبري من على حسابها بموقع إنستجرام، ولكنها ما زالت تستمر في متابعته.



جدير بالذكر أن الفنانة شيري عادل، تشارك في فيلم "أصل الحكاية"، وانتهت وأبطاله مؤخرًا من تصويره، وتشارك فيه مع خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد محمود، إيمان السيد، كريم عفيفي، عابد عناني، محمد ثروت، وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.