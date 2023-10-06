أحمد العوضي في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر:"كل سنة واحنا رافعين راسنا فوق"

هنأ الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه بمناسبة ذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد العوضي:" زي النهارده رجعنا ارضنا وكرامتنا، كل سنه وكل مصر بخير بمناسبة نصر اكتوبر المجيد، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها العظيم ".

وأضاف “العوضي”:" وستظل مصر صامده رغم انف الحاقدين والمتربصين، كل سنه واحنا رافعين راسنا فوق الدنيا كلها، تحيا مصر دائما وابدا ".

العوضي

أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب

يدخل الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك من خلال مسلسل حق عرب، بعدما تعاقد عليه، مقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أحمد العوضي، تعاقده على مسلسل "حق عرب"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب .. رمضان 2024

وكتب العوضي":" تم التعاقد علي مسلسل ( حق عرب ) رمضان 2024، انتاج سينرجي ( تامر مرسي )، تأليف محمود حمدان، اخراج اسماعيل فاروق، وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم اللي كل حاجه حلوه بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا".

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “ضرب نار”، وشاركه البطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ويجمع "ضرب نار" عدد كبير من النجوم ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، وسهير المرشى، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.