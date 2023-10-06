الوادي الجديد تحتل المركز الثاني في المحافظات الأقل تسجيلًا للمواليد بمصر

احتلت محافظة الوادي الجديد المركز الثاني في قائمة المحافظات التي سجلت أقل عددًا من المواليد في مصر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بلغ إجمالي المواليد في هذه المحافظة حوالي 267.7 ألف نسمة

على الرغم من أن الوادي الجديد هي إحدى المحافظات الأقل كثافة سكانية في مصر، إلا أنها تطل على الصحراء الشرقية وتوفر ظروفًا قاسية للعيش والزراعة، هذا يؤثر بالسلب على النمو السكاني ومعدلات الولادة في المحافظة.

من المهم أن نفهم أن المعوّقات الاقتصادية والاجتماعية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد عدد المواليد في أي منطقة معينة. وعلى الرغم من وجود خدمات الرعاية الصحية والتخطيط الأسري في الوادي الجديد، فإن قلة الإمكانات المتاحة تؤدي إلى تراجع الإقبال على الزواج وتأخير سن الزواج للشباب في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعاني المحافظة من نقص في الفرص الاقتصادية والتعليمية، مما يؤثر سلب على رغبة الأسر في تكوين عائلات كبيرة. وفي الوقت نفسه، يتوجب على الحكومة المصرية تكثيف الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الأقل نموًا لتحقيق التوازن السكاني والتنموي في البلاد.

من الضروري أيضًا تعزيز وتوسيع خدمات الرعاية الصحية والتعليم في المناطق النائية والمجتمعات ذات الدخل المحدود، وتقديم الدعم المالي والتعليم النسبي للأسر لتمكينهم من تحديد حجم الأسرة بناءً على قدراتهم واحتياجاتهم.

يجب أن تعمل الحكومة والمجتمع المدني بالتعاون معًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق مصر، بغية توفير فرص حياة أفضل للجميع وتحقيق التوازن السكاني والتنموي في البلاد.