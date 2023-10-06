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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مجلس القبائل والعائلات المصرية بالعريش يحتفل بذكري انتصارات أكتوبر

الفنان علاء مرسى
الفنان علاء مرسى يشارك فى انتصارات اكتوبر بالعريش

يحتفل مجلس القبائل والعائلات المصرية ، اليوم الجمعة ، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين،  وذلك بحمل علم مصر  على جميع المنازل والبيوت والشواطئ وترديد الاغاني الوطنية  على أنغام الربابة والمزمار البلدي.

أشار الفنان علاء مرسى عضو اللجنة الفنية بحزب الوفد والذي يشارك فى مهرجان انتصارات اكتوبر المجيدة.


أكد أن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر  شملت مسيرة على الشواطئ وعمل حفل غداء الى الزوار على الشواطئ بمشاركة آلاف من المصريين  والعريشية والقبائل كافة.

وأوضح علاء مرسى ، حرص القبائل المصرية  على مشاركة المصريين الاحتفال و فرحتهم بذكرى النصر أكتوبر، المجيد.

وأضاف مرسى أن حزب الوفد وخاصة اللجنة الفنية دائما تشارك فى كافة المحافل الوطنية وخاصة الأعياد والانتصارات.

الجريدة الورقية