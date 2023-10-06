محافظ جنوب سيناء يقوم بعرض جهود الدولة في مؤتمر تغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ

ضمن فعاليات مشاركته في منتدى المرونة العالمى بدبى

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، باستعراض جهود الدولة قبل انعقاد مؤتمر تغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي نوفمبر 2022 في اطار نقل تجربة شرم الشيخ خلال المؤتمر لدبي استعدادا لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر كوب 28 خلال العام الجاري.

وخلال العرض أشار المحافظ لإجراءات “مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية” الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا، وذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة،

وكذا العديد من المشروعات الأخرى مثل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والتوسع في إقامة المحطات الخاصة بها والزام الفنادق باستخدامها،

وكذا التوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائى والغاز واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذة الطاقة الجديدة ،وتغير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كافة الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من اجل الترويج السياحى ، وانشاء مراكز سيطرة وانذار مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعى ، وتامين المدينة وكافة طرقها من خلال منظومة كاميرات بانورامية متطورة ،

واستخدام الدراجات وإقامة عدة محطات خاصة بها مع توفير طرق خاصة بطرق السير بكافة مشروعات الطرق المستحدثة ،

وإقامة العديد من السدود لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة والحفاظ على جهود التنمية وعدد اخر من المشروعات الذكية صديقة للبيئة مما جعل مدينة شرم الشيخ مدينة مقاومة صالحة للعيش وقادرة على الصمود ،و تلك المشروعات اثمرت عن الإشادة بها من قبل العديد من المحافل الدولية ،

وكذا من كافة الزائرين من مختلف الجنسيات مما أدى لحصول المدينة على العديد من الجوائز العالمية الخاصة بهذا الشأن.

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