مشاهير شاركوا في حرب أكتوبر.. أبرزهم أحمد بدير

يحتفل الشعب المصري بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وستظل ذكرى حرب 1973 في صفحات تاريخ العالم بأكمله، وقد شارك عدد من الفنانين والمشاهير المصريين في السادس من أكتوبر، ما منهم الفنان لطفي لبيب والفنان أحمد بدير وغيرهم من النجوم، وتستعرض بوابة الوفد أبرز المشاهير والنجوم الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973.

أحمد بدير صاحب وصية شهيد

ابن قنا من أبرز المشاركين في حرب أكتوبر 73، فقد استشهد أحد زملائه وحمّله وصية يرسلها إلى أهله، وهي ألا يأخذ أحد من أهله العزاء إلا بعد تحرير مصر من العدوان، وبالفعل قام أحمد بدير بتوصيل الوصية، وحتى الآن يحكي بهذه البطولات والقصص المؤثرة التي شاهدها أثناء الحرب.

أحمد بديرمن مواليد محافظة قنا، بدأ مشواره الفني بالعمل في مسارح مراكز الشباب، كما عمل مؤلف ومخرج ،حتى جاءت بدايته الحقيقية في مسلسلات الإذاعة التي انتقل من خلالها للعمل في التلفزيون، ولكن بدايته الحقيقية كانت من خلال فيلم العصفور، بعد أن رشحه المخرج يوسف شاهين لتتوالى عليه الأعمال الفنية.

لطفي لبيب صاحب كتاب الكتيبة 26

التحق بالتجنيد بالقوات المسلحة عام 1970 بالجيش الثالث الميداني بإدارة الشؤون المعنوية، وكانت مهمته تجميع الجنود الشاردين بعد النكسة، وكانت كتيبته من أولى الكتائب التي عبرت قناة السويس يوم السادس من أكتوبر، وقام بتأليف كتاب يحمل عنوان الكتيبة 26 يحكي فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973م وحتى فبراير 1974م وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975.

لطفي لبيب ممثل من أبناء محافظة بني سويف، وبعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

أحمد فؤاد سليم برتبه شاويش

شارك الفنان أحمد فؤاد سليم في حرب أكتوبر وكان من قوات الفرقة الثامنة على جبهة القتال برتبة شاويش آنذاك، وتحدث كثيرًا عن بطولات الدفاع الجوي في ردع الطيران الإسرائيلي.

أحمد فؤاد سليم ممثل من محافظة الشرقية، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة التحق بالجيش المصري وكان من الأبطال الذين شاركوا في حرب التحرير والعزة، وشارك ضمن قوات الدفاع الجوي، ممثل مصري من محافظة الشرقية، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة التحق بالجيش المصري وكان من الأبطال الذين شاركوا في حرب التحرير والعزة، وشارك ضمن قوات الدفاع الجوي،

محمود الجندي برتبة عسكري

ويعد من أبرز المشاركين في حرب أكتوبر 1973، فقد التحق بها خلال فترة تأديته للخدمة العسكرية.

محمود الجندي ممثل من أبناء محافظة البحيرة، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم العديد من الأعمال الفنية من خلال شاشات السينما والتليفزيون.

محمود الجندي

أحمد عبد الوارث

ممثل مصري من أبناء محافظة القاهرة ولد في 18 أكتوبر 1947، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية في التليفزيون من خلال مسلسل هروب إخراج نيازي مصطفى، وتم تكريمه من نقابة المهن التمثيلية بالاشتراك مع السيرك القومي لاشتراكه في حرب أكتوبر.

أحمد عبد الوارث

محمود الجوهري ضابط في الجيش

مدرب منتخبي مصر والأردن لكرة القدم الراحل محمود الجوهري، من الرياضيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر، حيث كان ضابطًا في الجيش برتبة مقدم، خلال فترة الحرب، وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة.

محمود الجوهري

خليل مرسي

ممثل مصري ولد في 21 سبتمبر 1946، شارك أيضًا في حرب أكتوبر والذي رحل عن عالمنا في 2014 عقب تعرضه لأزمة صحية حادة في القلب والمخ، وهو ممثل وأكاديمي مسرحي مثل في المسرح والتلفزيون والسينما.