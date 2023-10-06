نزاع في البحر بين خفر السواحل الصيني والفلبيني (فيديو)

منعت سفن صينية، قوارب الإمداد الفلبينية من الوصول إلى موقع في بحر الصين الجنوبي.

وقع الحادث عندما كانت سفينتان لخفر السواحل الفلبيني، وزورقين تجاريين صغيرين في طريقهما إلى سكند توماس شول، واستقبلتهم سفينة تحمل علامة خفر السواحل الصيني وكانت أكبر بـ5 مرات من القوارب التجارية، واستمرت المواجهة بين الجانبين ساعات عدة.

ما تزال التوترات بين مانيلا وبكين مرتفعة بعد أن قطع خفر السواحل الفلبيني حواجز الصين في المياه المتنازع عليها الشهر الماضي.

تطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، بما في ذلك جزر سبراتلي، التي تطالب الفلبين أيضًا بالسيادة عليها جزئيًا.

تفاصيل المواجهة بين السفن الصينية والفلبينية:

وقع الحادث يوم الأربعاء، في اليوم الثاني من مهمة استغرقت 3 أيام إلى سفينة توماس شول الثانية، استمرت الرحلة في ظل أمواج هائجة بسبب الإعصار الذي كان قادمًا في ذلك الوقت والرياح الموسمية.

بعد الفجر بقليل، استقبل الفلبينيون ما بدا أنه خفر السواحل الصيني، بالإضافة إلى سفينتين تابعتين للميليشيا الزرقاء تحملان العلامات الصينية.

وترافق سفينتا خفر السواحل الفلبينية القوارب التجارية الفلبينية التي كانت تحمل إمدادات تكفي لمدة شهر تقريبًا.

عندما واجهت سفن البلدين بعضها البعض، أرسلت السفن الصينية تحديات لاسلكية إلى الفلبينيين تطلب منهم المغادرة، عندما رفضت السفن الفلبينية، اصطف الصينيون على شكل صندوق لمنعهم.

نجحت السفينتان التجاريتان الفلبينيتان في تجاوز الحصار بسبب صغر حجمهما، وهي استراتيجية نجحت في الأشهر الأخيرة، لكن سفينتي خفر السواحل الفلبينيتين كانتا أكبر من أن تتمكنا من المرور، وفي وقت ما اقتربتا على بعد أمتار قليلة من السفن الصينية.