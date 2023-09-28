أول خط سكك حديدية فائق السرعة في الصين (فيديو)

أطلقت الصين، اليوم الخميس، أول خط للسكك الحديدية فائق السرعة سيمر عبر عدة خلجان ويمتد على طول ساحل إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد بالقرب من مضيق تايوان.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الخميس، مغادرة قطار فائق السرعة مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان شرقي الصين، إيذانا بافتتاح خط السكة الحديد فوتشو-شيامن-تشانغتشو الذي يبلغ طوله 277 كيلومترا، حسبما أفادت شينخوا.

سيتضمن الخط قطارات فائقة السرعة ستسير فوق جسور عبر ثلاثة خلجان ساحلية وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترا في الساعة.

مدة السفر بين فوتشو وشيامن أقل من ساعة

وستكون مدة السفر بين فوتشو وشيامن، المركز الاقتصادي والمقصد السياحي الشهير، أقل من ساعة.

وبحلول عام 2022، كان لدى الصين 42 ألف كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة العاملة، ويقترب طول السكك الحديدية عالية السرعة التي تعمل بانتظام بسرعة 350 كيلومترا في الساعة من 3200 كيلومتر اعتبارا من يونيو 2022.

وأعلنت الصين مؤخرا تفاصيل خطتها لتحويل فوجيان إلى منطقة للتنمية المتكاملة مع تايوان التي تقع قبالة المقاطعة.

وتأمل الصين أن يعزز هذا الرابط فرص الاستثمار ويجعل السفر أسهل.

وقال مسؤول حكومي صيني إنه تم بناء شبكة نقل متكاملة متعددة الأبعاد في فوجيان "ستجعل من الممكن تقنيًا إنشاء ممر نقل عالي السرعة يربط المقاطعة بتايوان".