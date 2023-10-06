طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة بالدوري المصري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري “ دوري نايل ” .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، سيف تيفا، محمود شبانة، كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، زغلول الدسوقي.

خط الهجوم: بنجامين، احمد عيد، مابولولو.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأتحاد السكندري تحت قيادة طارق العشري نظيره فريق الجونة ومدربه علاء عبد العال مساء اليوم الجمعة علي استاد الاسكندرية وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والجونة والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري والجونة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، والتي تذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.