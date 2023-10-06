أجواء معتدلة تسود مدن جنوب سيناء.. والصغرى بسانت كاترين 17 درجة

تسود محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أجواء معتدلة على كافة المدن بخليجي السويس والعقبة، وذلك نظرًا لنشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها الـ 27 كيلو في الساعة.

كماأن هذه الرياح ساعدت على تلطيف درجة الحرارة نهارًا ليسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن الرياح التي تسود المحافظة، غير محملة بالرمال والأتربة.

مما ساهم في تحسن حالة الطقس بشكل عام على كافة أنحاء المحافظة، خاصة نهارًا على الرغم من أن نسبة الرطوبة تبلغ 51%.