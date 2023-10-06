الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تنظم زيارة لعدد من تلاميذ المدارس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بــ (إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور – شرطة النجدة) ،لإطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية .

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الداخلية تستقبل زيارة المكتب العربي لشؤون المخدرات 


     
ومن جانبهم توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

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