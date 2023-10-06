الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تنظم زيارة لعدد من تلاميذ المدارس

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بــ (إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور – شرطة النجدة) ،لإطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية .





ومن جانبهم توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.