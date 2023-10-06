إحتفالات أكتوبر على شواطئ الغردقة بمشاركة السياح

شهدت شواطيء الغردقة اليوم الجمعة احتفالات الآلاف المصريين بمشاركة السائحين الأجانب بمناسبة ذكرى احتفالات نصر أكتوبر وذلك بحمل علم مصر طوله 30 متر وترديد الاغاني الوطنية والرقص على أنغام الربابة والمزمار البلدي.



وأشار محمد حسن مدير عام إحد الفنادق السياحية بالغردقة إلى تنظيم احتفالات بذكرى نصر أكتوبر بمسيرة على الشواطىء بمشاركة آلاف من المصريين والأجانب وحمل علم مصر والرقص على أنغام الربابة والمزمار البلدي وترديد الاناشيد الوطنية



وأشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية المنظمة للاحتفالات بالغردقة بأن القطاع السياحي يحتفل باليوبيل الذهبي لذكرى النصر العظيم كمشاركة مجتمعية فى الانتعاشة السياحية في عصر الرئيس السيسى بفضل الاستقرار الذي تشهده البلاد مؤكدا دعم القطاع السياحي للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف محمد شيكو مدير الأنشطة الترفيهية بالغردقة أن السياح حرصوا على مشاركة المصريين الاحتفال و فرحتهم بذكرى النصر أكتوبر المجيد.

لافتا أن السياح الأجانب تحرص دائما على المشاركة مع المصريين الاحتفالات والأعياد الوطنية والمناسبات الاجتماعية لحبهم للمصريين.