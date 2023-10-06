نادر السيد يتولى مهمة المدير الفني لـ النجوم

أعلن نادر السيد حراس مرمي منتخب مصر و الزمالك السابق، عن توليه مهمة المدير الفني للفريق الول لكرة القدم بنادي النجوم.

نادر السيد مدرباً للنجوم

وقال نادر السيد في تصريحات صحفية أن نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة قد تواصل معه لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأتم نادي النجوم اتفاقه مع نادر السيد علي تولي مهمة تدريب الفريق بدايةً من المباراة القادمة أمام القناة يوم الإثنين المقبل.

ودخل نادر السيد بوابة التدريب في دوري القسم الثاني من خلال بوابة النجوم.

وسيخلف نادر السيد سعيد عبدالعزيز المدير الفني السابق للنجوم، والذي تقدم باستقالته، بعد نهاية الجولة الثانية من بطولة دوري القسم الثاني.